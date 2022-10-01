Прогноз погоди в Україні на 1-2 жовтня: від літнього тепла до осінніх дощів

За прогнозом синоптиків, у суботу, 1 жовтня , практично всюди буде тепла погода з температурою повітря вдень 18-23°, на півдні України 20-27°, у західних областях 13-18°.

Дощі у суботу пройдуть найближчої ночі у східній частині, 1 жовтня вдень місцями у західних областях України, увечері можуть підійти до Житомирської, Київської областей, а також торкнуться Луганщини. Але все ж таки в більшості областей буде без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 1 жовтня вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних досліджень 1 жовтня найвища температура вдень була +26,5°С 1927р., найнижча вночі -1,9°С 1881р.

У неділю, 2 жовтня , погода в Україні погіршиться та знову повернуться дощі. Однак у Луганській, Донецькій областях, Криму, Одеській та Запорізькій областях ще триматиметься тепло. В решті регіонів буде свіже - повітря прогріється до 10-15 °.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 2 жовтня можливий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень 12-14°.