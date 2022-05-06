Прогноз погоди в Україні 6 травня

06:41 06 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 6 травня, в Україні в західних областях пройдуть дощі з грозами, на території країни буде сонячна суха погода.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +14...+17 °С

На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

Північний регіон України

На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

Південний регіон України

На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.