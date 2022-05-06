Прогноз погоди в Україні 6 травня

06:41 06 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 6 травня, в Україні в західних областях пройдуть дощі з грозами, на території країни буде сонячна суха погода



Центральний регіон України



На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +14...+17 °С



На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



Західний регіон України На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +14...+17 °СНа Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +16...+19°С.



На Волині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.



На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.



На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.



На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.



На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.



У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.



На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.



Північний регіон України



На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



Східний регіон України



На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.



На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



Південний регіон України



На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.



На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.



На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.



На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.