Прогноз погоди в Україні 6 травня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 6 травня, в Україні в західних областях пройдуть дощі з грозами, на території країни буде сонячна суха погода.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +14...+17 °С
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
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