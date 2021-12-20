Прогноз погоди по Україні на неділю, 21 березня

13:53 21 березень Київ, Україна

За розрахунками синоптиків, сьогодні, в неділю, в Україні погода трохи покращиться. У більшості областей не очікуються ніякі опади. Хіба що на сході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з легким сніжком. Подекуди на окремих ділянках доріг України утримається ожеледиця.

Прогноз погоди на 21 березня:

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +5...+8 °С.

У Дніпропетровській і Полтавській і областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.

Західний регіон України

У Львівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4 °С, удень +6...+9 °С.

У Рівненській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +4...+7 °С.

В Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5 °С, удень +5...+8 °С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5 °С, удень +6...+9 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +6...+9 °С.

Північний регіон України

У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +5...+8 °С.

У Київській, Сумській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.

Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.

У Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +5...+8 °С.

Південний регіон України

У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +5...+8 °С.

У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, удень +6...+9 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.

Сонце зійде о 5:57, а зайде о 18:12. Тривалість дня складе 12 год 15 хв.