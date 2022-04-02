Прогноз погоди по Україні на суботу, 2 квітня: дощ, сніг, сонце

За даними Укргідрометцентру сьогодні, в суботу, 2 квітня, на Україну чекає повна різноманітність погодних умов: від снігу на Заході до літнього тепла на Півдні. Яка велика наша Україна!

У східних та південних областях буде по-весняному тепло.

Сонячно буде лише у Луганську, Донецьку, Криму.

У всіх інших областях небо буде хмарним. Також йтиме дощ. Водночас у Чернігові, Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі, Чернівцях, Львові та Рівному прогнозують мокрий сніг.

Найхолодніше буде у західних областях . Там температура повітря опуститься до -2…-4 градусів. У східних та південних областях повітря прогріється до +19...+21 градусів.

У Київ і вдень, і вночі буде йти дощ. Температура повітря складатиме +7...+9 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в містах України 2 квітня: