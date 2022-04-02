Прогноз погоди по Україні на суботу, 2 квітня: дощ, сніг, сонце

За даними Укргідрометцентру сьогодні, в суботу, 2 квітня, на Україну чекає повна різноманітність погодних умов: від снігу на Заході до літнього тепла на Півдні. Яка велика наша Україна!
У східних та південних областях буде по-весняному тепло.
Сонячно буде лише у Луганську, Донецьку, Криму.
У всіх інших областях небо буде хмарним. Також йтиме дощ. Водночас у Чернігові, Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі, Чернівцях, Львові та Рівному прогнозують мокрий сніг.
Найхолодніше буде у західних областях . Там температура повітря опуститься до -2…-4 градусів. У східних та південних областях повітря прогріється до +19...+21 градусів.
У Київ і вдень, і вночі буде йти дощ. Температура повітря складатиме +7...+9 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Погода в містах України 2 квітня:
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +7...+9
- Тернопіль – +7...+9
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +7...+9
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +19...+21
- Миколаїв – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +16...+18
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +9...+11
- Полтава – +16...+18
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +16...+18
- Київ – +7...+9
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