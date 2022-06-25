Прогноз погоди по Україні: куди вже йде 30-градусна спека

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу 25 червня у західних та північних областях України буде спекотно та сонячно. На Закарпатті та у Львівській області синоптики обіцяють спеку 30 градусів і вище. На півдні та сході країни, а також у центральних областях очікуються дощі з грозами. У Києві без опадів, до 27 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні та Києві у суботу, 25 червня.

На заході України , а також у Житомирській та Вінницькій областях, у суботу нічна температура становитиме 12-15 градусів. Вдень очікується спекотна погода – 26-28 градусів. На Львівщині буде 30-градусна спека, на Закарпатті – до 33. Без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півдні Укргідрометцентр обіцяє дощі із грозами. У Херсонській, Миколаївській Одеській та Запорізькій областях, а також у Криму вночі буде 14-16 тепла. Вдень повітря прогріється до 24-26 градусів. Вітер східний, 7-12 м/с.

У центральних областях також очікуються дощі із грозами. Нічна температура 13-15 градусів, удень 24-26 тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі України буде сонячно. У Сумській та Чернігівській областях уночі повітря прогріється до 13-15 градусів, вдень до 27. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході України вдень та вночі синоптики прогнозують дощі з грозами. У Харківській, Донецькій та Луганській областях нічна температура 14-16 градусів, удень 24-26. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу вночі очікується 14-16 градусів, удень 25-27 тепла. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.