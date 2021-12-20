Прогноз погоди по регіонах України на четвер, 18 березня

На сьогодні, 18 березня, синоптики прогнозують погіршення погодних умов. За їхнім прогнозом на більшій території України дощитиме, на півночі і заході країни можливий мокрий сніг, легка ожеледиця покриє дороги. Крім того, температура повітря дещо знизиться. У південних і східних областях згуститься туман, видимість знизиться до 100-700 м.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +2...+5 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.
У Тернопільській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +2...+5 °С.
В Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +2...+5 °С.
У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.
У Київській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.
Сонце зійде о 6:04, а зайде о 18:07. Тривалість дня складе 12 год 3 хв.
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