Прогноз погоди по регіонах України на четвер, 18 березня

10:05 18 березень Київ, Україна

На сьогодні, 18 березня, синоптики прогнозують погіршення погодних умов. За їхнім прогнозом на більшій території України дощитиме, на півночі і заході країни можливий мокрий сніг, легка ожеледиця покриє дороги. Крім того, температура повітря дещо знизиться. У південних і східних областях згуститься туман, видимість знизиться до 100-700 м.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.

У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.

Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +2...+5 °С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.

У Тернопільській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +2...+5 °С.

В Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.

Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +2...+5 °С.

У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.

У Київській області хмарно, дощ з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.

Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.

У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.

Південний регіон України

У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.

У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.

Сонце зійде о 6:04, а зайде о 18:07. Тривалість дня складе 12 год 3 хв.