Прогноз погоди на вихідні теплом не порадує

12:16 24 квітень Київ, Україна

Весна не поспішає радувати українців теплою і сонячною погодою. За даними Гідрометцентру, у вихідні дні в Україні погода, як і раніше, буде дощовою і прохолодною.

У суботу, 24 квітня, дощі очікуються по всій території країни.

На заході, півночі та в центрі вночі температура впаде до -3 градусів, вдень - +8 ...+10.

У східних областях буде трохи тепліше - +12...+14 градусів вдень і +5...+7 градусів вночі.

На півдні без опадів. Удень +12...+14 градусів, вночі +3...+5 градусів.

У Києві також дощитиме. Вдень від +8...+10 градусів і від 0...-2 градусів вночі.

У неділю, 25 квітня, опади можливі лише місцями. Температура повітря не зміниться.

Відзначимо, дощі йдуть в Україні вже другий тиждень. А тим часом в Карпатах морози і йде сніг.