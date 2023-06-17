Прогноз погоди на вихідні: дощі з грозами у багатьох регіонах України

Прогноз погоди на вихідні 17-18 червня в Україні обіцяє відповідати літній нормі, проте більшість регіонів країни очікують на дощі з грозами.



Цю інформацію повідомляє Sinoptik.ua.



За даними синоптиків, у суботу ясне небо можна буде побачити лише у Києві, а також у північних та центральних областях. Тут температура повітря становитиме +27...+29 °C.



На заході України відчутно похолодає через тривалі дощі - очікується +19...+22 °C. У Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях прогнозуються сильні зливи із грозами.



Короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх південних та східних областях. Температура повітря у цих регіонах підніметься до +24...+27°C.



У неділю на заході, півдні та сході України пройдуть помірні дощі, тоді як у центральних та північних регіонах очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме +20...+22 °C на заході та +26...+29 °C на решті території країни.



У понеділок опади припиняться лише у північних та східних областях, тоді як на заході термометри покажуть +23...+25 °C, а на решті території буде +26...+28 °C.



Мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Рівненської, Чернівецької та Вінницької областей рекомендується бути особливо обережними з вогнем на відкритій місцевості, оскільки оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.