Прогноз погоди на вівторок, 30 листопада

07:38 30 листопад Київ, Україна

Сьогодні синоптики обіцяють переважно суху погоду. Опади у вигляді дощу або мокрого снігу можливі у західних, північних та східних регіонах. Також у цих регіонах стовпчик термометра опуститься вдень до +3 °С. В інших частинах України температура утримається вдень до +13...+15°С. По всій країні очікується посилення вітру з поривами до 21 м/с.



Прогноз погоди на 30 листопада:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +3...+6°С.



На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.



На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.



На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +8...+11°С.



На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.



У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень 0...+3°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень 0...+3°С.



На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень 0...+3°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +6...+9°С.



На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.



На Чернігівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.



На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +12...+15°С.



На Донеччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +10...+13°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-+3°С, вдень +9...+12°С.



На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-+4°С, вдень +10...+13°С.



На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+58°С, вдень +11...+14°С.



У Запорізькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, удень +13...+16°С.



У Києві без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, удень 0...+3°С.



Сонце зійде о 07:35, а зайде о 15:58. Тривалість дня становитиме 8 год 23 хв.