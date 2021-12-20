Прогноз погоди на вівторок, 16 березня

06:15 16 березень Київ, Україна

За інформацією синоптиків, в низці областей країни очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря знизиться.



У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі хуртовини та посилення вітру з поривами до 16 м/с. На решті території України істотних опадів не передбачається.

У центральних і східних областях на окремих ділянках доріг спостерігатиметься ожеледиця. У південних і західних частинах країни згуститься туман, видимість знизиться до 600-800 м.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Дніпропетровській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.



У Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +7...+10 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +2...+5 °С.



У Рівненській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.



Північний регіон України

У Житомирській і Київській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +7...+10 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.



У Донецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.



В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +8...+11 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.



Сонце зійде о 6:08, а зайде о 18:04. Тривалість дня складе 11 год 56 хв.