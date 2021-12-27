Прогноз погоди на неділю, 18 квітня, не обіцяє теплу погоду

08:15 18 квітень Київ, Україна

За прогнозами Укргідрометцентру, недільна погода очікується досить прохолодною. На території північних і частково західних і центральних областей пройдуть дощі. Хоча подекуди потеплішає до +15.

Найтепліше традиційно буде на півдні. У Миколаївській, Херсонській областях та в окупованому Криму прогнозують +13 ... +15 градусів. В Одеській області - трохи холодніше.

Північ накриють дощі. На Чернігівщині похолодає до +10 ... +12 градусів. У той самий час на Житомирщині температура повітря прогріється до +14.

Частину регіонів на заході накриють опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 градусів. Дощитиме в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Однак опадів очікувати не варто. Найтепліше буде в Донецькій області, там стовпчики термометрів піднімуться до +15.

У той самий час в центральних областях також буде досить тепло. Вдень синоптики прогнозують там хмарну погоду з проясненнями. Однак опадів там також не буде.

У Києві неділя буде вологою і прохолодною. Подекуди буде йти дощ, вдень температура коливатиметься в межах +10 ... +11 градусів.

Ось і за словами синоптика Наталії Діденко, неділя в Україні знову не обіцяє теплу погоду. У більшості областей завтра вдень очікується +10 ... +14 градусів.

«У Карпатах ще нижче, на високогір'ї до мінусів. Найближчої ночі в багатьох областях будуть заморозки», - попередила вона.

І додала, що циклон з дощами "прикриє" від заморозків Чернігівську, Полтавську, Сумську, Київську, ймовірно, Житомирську та Рівненську області.

Прогноз погоди в містах України

Ужгород - +12 ... +14

Львів - +12 ... +14

Івано-Франківськ - +12 ... +14

Тернопіль - +11 ... +13

Чернівці - +12 ... +14

Хмельницький - +11 ... +13

Луцьк - +12 ... +14

Рівне - +11 ... +13

Житомир - +12 ... +14

Вінниця - +12 ... +14

Одеса - +12 ... +14

Миколаїв - +13 ... +15

Херсон - +13 ... +15

Сімферополь - +13 ... +15

Кропивницький - +11 ... +13

Черкаси - +11 ... +13

Чернігів - +10 ... +12

Суми - +11 ... +13

Полтава - +12 ... +14

Дніпро - +12 ... +14

Запоріжжя - +12 ... +14

Донецьк - +12 ... +14

Луганськ - +12 ... +14

Харків - +12 ... +14

Київ - +11 ... +13





