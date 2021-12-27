Прогноз погоди на неділю, 18 квітня, не обіцяє теплу погоду

За прогнозами Укргідрометцентру, недільна погода очікується досить прохолодною. На території північних і частково західних і центральних областей пройдуть дощі. Хоча подекуди потеплішає до +15.
Найтепліше традиційно буде на півдні. У Миколаївській, Херсонській областях та в окупованому Криму прогнозують +13 ... +15 градусів. В Одеській області - трохи холодніше.
Північ накриють дощі. На Чернігівщині похолодає до +10 ... +12 градусів. У той самий час на Житомирщині температура повітря прогріється до +14.
Частину регіонів на заході накриють опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 градусів. Дощитиме в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Однак опадів очікувати не варто. Найтепліше буде в Донецькій області, там стовпчики термометрів піднімуться до +15.
У той самий час в центральних областях також буде досить тепло. Вдень синоптики прогнозують там хмарну погоду з проясненнями. Однак опадів там також не буде.
У Києві неділя буде вологою і прохолодною. Подекуди буде йти дощ, вдень температура коливатиметься в межах +10 ... +11 градусів.
Ось і за словами синоптика Наталії Діденко, неділя в Україні знову не обіцяє теплу погоду. У більшості областей завтра вдень очікується +10 ... +14 градусів.
І додала, що циклон з дощами "прикриє" від заморозків Чернігівську, Полтавську, Сумську, Київську, ймовірно, Житомирську та Рівненську області.
Прогноз погоди в містах України
- Ужгород - +12 ... +14
- Львів - +12 ... +14
- Івано-Франківськ - +12 ... +14
- Тернопіль - +11 ... +13
- Чернівці - +12 ... +14
- Хмельницький - +11 ... +13
- Луцьк - +12 ... +14
- Рівне - +11 ... +13
- Житомир - +12 ... +14
- Вінниця - +12 ... +14
- Одеса - +12 ... +14
- Миколаїв - +13 ... +15
- Херсон - +13 ... +15
- Сімферополь - +13 ... +15
- Кропивницький - +11 ... +13
- Черкаси - +11 ... +13
- Чернігів - +10 ... +12
- Суми - +11 ... +13
- Полтава - +12 ... +14
- Дніпро - +12 ... +14
- Запоріжжя - +12 ... +14
- Донецьк - +12 ... +14
- Луганськ - +12 ... +14
- Харків - +12 ... +14
- Київ - +11 ... +13
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