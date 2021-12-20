Прогноз погоди на суботу, 17 квітня: холод і дощі

08:12 17 квітень Київ, Україна

На сьогодні, 17 квітня, Укргідрометцентр обіцяє хмарну погоду з проясненнями. Часом в більшості територій дощитиме. На заході країни місцями пройде мокрий сніг. А ось в центральних і південних областях дощі вщухнуть, істотних опадів не очікується. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень в Україні обіцяють 8-13 градусів тепла. На заході обіцяють близько 10 градусів тепла. На півдні і сході буде тепліше: повітря прогріється до +16. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть близько нуля.

У Києві 17 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощову погоду. Швидкість південно-західного вітру складе 7-12 м/с. Температура становитиме близько 10 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні в квітні 2021 буде приблизно такою ж, як і в попередні роки - в межах середніх багаторічних значень. За прогнозами сайтів погоди, друга половина квітня буде досить мінливою - похолодання будуть чергуватися з потеплінням, а в період похолодань вночі слід очікувати навіть заморозків.