Прогноз погоди на четвер: тепло та невелика хмарність

10:13 28 вересня Київ, Україна

В Україні очікується помірна погода у четвер, 28 вересня, з невеликою хмарністю та без опадів.



У західних регіонах та Житомирській області вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, у західних областях - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. У Приазов'ї вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.



За даними Українського гідрометцентру, нічні температури становитимуть 9-14°, у південній частині країни 13-18°, а вдень очікується від 23 до 28°. У Карпатах уночі буде прохолодніше, з температурою від 6 до 11°, а вдень тепліше від 17 до 22°.



У столичному регіоні Києва також прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-8 м/с. Вночі у Києві очікується температура 10-12°, а вдень 24-26°; в області вночі 9-14°, а вдень 23-28°.