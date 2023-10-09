Прогноз погоди на 9 жовтня: нічні заморозки та помірні дощі в окремих регіонах

09:49 09 жовтня Київ, Україна

За даними Українського гідрометцентру, у понеділок, 9 жовтня, у більшості областей України опадів не очікується. Вночі прогнозуються заморозки в межах 0-5°C, а вдень очікується температура від 6°C до 11°C.



Прогноз також свідчить про мінливу хмарність. У нічний час на півдні країни можливий невеликий дощ, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються помірні дощі (у Карпатах із мокрим снігом). В решті регіонів України без опадів.



Північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, крім західних областей, де вдень можливі пориви до 15-20 м/с.



Температура вночі коливатиметься в межах 1-6°C тепла, при цьому на поверхні ґрунту (у Карпатах та у повітрі) можуть спостерігатися заморозки в межах 0-5°C. Вдень очікується від 6°C до 11°C тепла, за винятком південних регіонів, де температура вночі становитиме 3-8°C тепла, а вдень підніметься до 11-16°C.



У столиці України, Києві, також прогнозується відсутність опадів 9 жовтня. Вночі температура становитиме 4-6°C тепла, вдень підніметься до 8-10°C. Аналогічні показники очікуються і на Київщині.