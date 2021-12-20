Прогноз погоди на 8 грудня: у більшості областей України очікуються опади

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 8 грудня, в деяких областях України очікуються опади. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.
На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +5...+7°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +8...+10°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -2...0°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -4...-2°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -3...-1°С.
На Хмельниччині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -2...0°С.
На Тернопільщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -2...0°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+1°С, вдень +1...+3°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, мокрий сніг із дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень 0...+2°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +9...+11°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+14°С.
У Києві буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.
На Вінниччині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.
На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +5...+7°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +8...+10°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -2...0°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -4...-2°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -3...-1°С.
На Хмельниччині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -2...0°С.
На Тернопільщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -2...0°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+1°С, вдень +1...+3°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, мокрий сніг із дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень 0...+2°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +9...+11°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+14°С.
У Києві буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.
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