Прогноз погоди на 6 червня: з сонцем пощастить не всім

У неділю, 6 червня, по всій території України температура повітря обіцяє бути комфортною, термометри показуватимуть не нижче +20 градусів. Однак радісні прогнози синоптики підготували не для всіх: лише в декількох регіонах - сонячна погода, інші накриють дощі, до яких приєднається гроза і шквал.

Пощастить з безхмарним небом жителям Житомирської, Черкаської, Рівненської областей, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23 ... +25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найхолодніше на сході і в Черкаській області - +20 ... +22. Жителям інших регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21 ... +23.

Що стосується Києва, то метеорологи жителям і гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже, згідно з прогнозами, на них чекають дощі, а пориви вітру сягатимуть 7 - 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 6 червня:

Ужгород - + 23 ... + 25

Львів - + 21 ... + 23

Івано-Франківськ - +21 ... + 23

Тернопіль - + 21 ... + 23

Чернівці - + 21 ... + 23

Хмельницький - + 21 ... + 23

Луцьк - + 21 ... + 23

Рівне - + 21 ... + 23

Житомир - + 21 ... + 23

Вінниця - + 21 .. + 23

Одеса - + 21 ... + 23

Миколаїв - + 21 ... + 23

Херсон - + 21 ... + 23

Сімферополь - + 21 ... + 23

Кропивницький - +21 ... + 23

Черкаси - + 20 ... + 22

Чернігів - + 21 ... + 23

Суми - + 20 ... + 22

Полтава - + 20 ... + 22

Дніпро - + 21 ... + 23

Запоріжжя - + 21 ... + 23

Донецьк - + 20 ... + 22

Луганськ - + 20 ... + 22

Харків - + 20 ... + 22

Київ - + 21 ... + 23



Прогноз погоди в Україні на 6 червня - скріншот з сайту Гідрометцентру