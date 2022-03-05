Прогноз погоди на 6 червня: з сонцем пощастить не всім

У неділю, 6 червня, по всій території України температура повітря обіцяє бути комфортною, термометри показуватимуть не нижче +20 градусів. Однак радісні прогнози синоптики підготували не для всіх: лише в декількох регіонах - сонячна погода, інші накриють дощі, до яких приєднається гроза і шквал.
Пощастить з безхмарним небом жителям Житомирської, Черкаської, Рівненської областей, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.
Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23 ... +25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найхолодніше на сході і в Черкаській області - +20 ... +22. Жителям інших регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21 ... +23.
Що стосується Києва, то метеорологи жителям і гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже, згідно з прогнозами, на них чекають дощі, а пориви вітру сягатимуть 7 - 12 метрів на секунду.
Прогноз погоди в містах України на неділю, 6 червня:
- Ужгород - + 23 ... + 25
- Львів - + 21 ... + 23
- Івано-Франківськ - +21 ... + 23
- Тернопіль - + 21 ... + 23
- Чернівці - + 21 ... + 23
- Хмельницький - + 21 ... + 23
- Луцьк - + 21 ... + 23
- Рівне - + 21 ... + 23
- Житомир - + 21 ... + 23
- Вінниця - + 21 .. + 23
- Одеса - + 21 ... + 23
- Миколаїв - + 21 ... + 23
- Херсон - + 21 ... + 23
- Сімферополь - + 21 ... + 23
- Кропивницький - +21 ... + 23
- Черкаси - + 20 ... + 22
- Чернігів - + 21 ... + 23
- Суми - + 20 ... + 22
- Полтава - + 20 ... + 22
- Дніпро - + 21 ... + 23
- Запоріжжя - + 21 ... + 23
- Донецьк - + 20 ... + 22
- Луганськ - + 20 ... + 22
- Харків - + 20 ... + 22
- Київ - + 21 ... + 23
Прогноз погоди в Україні на 6 червня - скріншот з сайту Гідрометцентру
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