Прогноз погоди на 6 червня: з сонцем пощастить не всім

08:15 06 червень Київ, Україна

У неділю, 6 червня, по всій території України температура повітря обіцяє бути комфортною, термометри показуватимуть не нижче +20 градусів. Однак радісні прогнози синоптики підготували не для всіх: лише в декількох регіонах - сонячна погода, інші накриють дощі, до яких приєднається гроза і шквал.

Пощастить з безхмарним небом жителям Житомирської, Черкаської, Рівненської областей, а також Кіровоградської та Херсонської областей. На решті території прогнозують дощі, а часом і грози.

Найтепліше буде на Закарпатті, тут повітря прогріється до +23 ... +25 градусів, попри це на території області дощитиме. Найхолодніше на сході і в Черкаській області - +20 ... +22. Жителям інших регіонів варто розраховувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +21 ... +23.

Що стосується Києва, то метеорологи жителям і гостям столиці радять подбати про парасольки. Адже, згідно з прогнозами, на них чекають дощі, а пориви вітру сягатимуть 7 - 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 6 червня:

  • Ужгород - + 23 ... + 25
  • Львів - + 21 ... + 23
  • Івано-Франківськ - +21 ... + 23
  • Тернопіль - + 21 ... + 23
  • Чернівці - + 21 ... + 23
  • Хмельницький - + 21 ... + 23
  • Луцьк - + 21 ... + 23
  • Рівне - + 21 ... + 23
  • Житомир - + 21 ... + 23
  • Вінниця - + 21 .. + 23
  • Одеса - + 21 ... + 23
  • Миколаїв - + 21 ... + 23
  • Херсон - + 21 ... + 23
  • Сімферополь - + 21 ... + 23
  • Кропивницький - +21 ... + 23
  • Черкаси - + 20 ... + 22
  • Чернігів - + 21 ... + 23
  • Суми - + 20 ... + 22
  • Полтава - + 20 ... + 22
  • Дніпро - + 21 ... + 23
  • Запоріжжя - + 21 ... + 23
  • Донецьк - + 20 ... + 22
  • Луганськ - + 20 ... + 22
  • Харків - + 20 ... + 22
  • Київ - + 21 ... + 23

Прогноз погоды в Украине на 6 июня - скриншот с сайта Гидрометцентра
Прогноз погоди в Україні на 6 червня - скріншот з сайту Гідрометцентру