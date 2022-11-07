Прогноз погоди на 5-6 листопада: осіннє тепло ще збережеться

На вихідні в Україні очікується тепла погода, місцями з невеликими дощами та короткочасними туманами.

Субота, 5 листопада:

У західній частині вночі без істотних опадів, вдень та увечері пройде невеликий, на Закарпатті помірний дощ. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, на Закарпатті та у Львівській області змінних напрямків, 2 – 7 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, удень +10…+15°С.

У північних областях опадів не передбачається. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +3...-2°С, на Київщині до +6°С; вдень +4...+9°С.

У центральних регіонах України опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі мінливих напрямків, удень східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься біля показників +2…+7°С, удень +8…+13°С.

На півдні країни у суботу опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі температура опуститься до +2...+7°С, на Одещині +7...+12°С; вдень повітря прогріється до +12...+17°С, у Криму та на півдні Одеської області місцями +18...+20°С.

У східній частині вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер вночі мінливих напрямків, удень північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6°С, удень +5…+10°С.

У Києві прогнозується мінлива хмарність без опадів, прохолодна температура повітря та помірно-свіжий південно-східний вітер без шквальних поривів. Вночі можливий туман. Температура: вдень +9...+10°; вночі +3...+5°С. Швидкість вітру: до 7-8 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 15%.

Неділя, 6 листопада:

У західних областях протягом доби пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, вдень +8...+13°С, на Закарпатті +13...+18°С.

У північній частині вночі опади не очікуються, вдень у Київській та Чернігівській областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…-3 °С, у Київській області +1…+6 °С. Вдень максимальні значення досягнуть +4…+9 °С.

У центральному регіоні опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4...-1°С, удень +6...+11°С.

У південній частині країни опадів не передбачається. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+7 °С, на Одещині до +12 °С. Вдень повітря прогріється до +8…+13°С, на Одещині та в Криму місцями +14…+18°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +4...+9°С.

У Києві протягом дня очікується хмарна та холодна погода без опадів, а от уночі можлива злива. Крім того, не виключено, що помірні пориви південно-східного вітру можуть посилитись. Температура: вдень +7...+9°; вночі +4...+5°С. Швидкість вітру: до 7-10 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 25%.

Магнітні бурі

У суботу, 5 листопада, на українців чекає незначна магнітна буря. Всім "сердечникам" рекомендуємо цього дня відмовитися від зайвої фізичної активності та заздалегідь провести ревізію домашніх аптечок на наявність усіх потрібних медикаментів.