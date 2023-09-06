Прогноз погоди на 29 серпня в Україні: залишається спека в більшості регіонів

У вівторок, 29 серпня, погода в Україні буде дуже різноманітною. Вночі на Сумщині можливі опади у вигляді невеликого дощу, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях також можливі нетривалі дощі та грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Нічні температури становитимуть 16-21°, а в південних регіонах країни стовпчики термометра можуть піднятися до 25°. Вдень очікується зростання температури до 30-35 °, що зробить погоду дуже теплою.
У східних та північно-східних областях України вночі варто очікувати 13-18°, а вдень термометри покажуть 24-29°, без опадів.
У столиці України, Києві, та його прилеглих областях у вівторок утримається суха погода. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі мешканці столиці можуть очікувати на температуру в межах 19-21°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 32-34°. На Київщині вночі погода буде прохолоднішою з температурою 16-21°, а вдень очікується потепління до 30-35°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Нічні температури становитимуть 16-21°, а в південних регіонах країни стовпчики термометра можуть піднятися до 25°. Вдень очікується зростання температури до 30-35 °, що зробить погоду дуже теплою.
У східних та північно-східних областях України вночі варто очікувати 13-18°, а вдень термометри покажуть 24-29°, без опадів.
У столиці України, Києві, та його прилеглих областях у вівторок утримається суха погода. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі мешканці столиці можуть очікувати на температуру в межах 19-21°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 32-34°. На Київщині вночі погода буде прохолоднішою з температурою 16-21°, а вдень очікується потепління до 30-35°.
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