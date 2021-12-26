Прогноз погоди на 26 грудня: сонячно та морозно, опади – на Сході та Півдні

07:18 26 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру у неділю, 26 грудня, у більшості областей України погода буде морозною та сонячною. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише у східних та південних регіонах.

У Карпатах велика можливість сходу снігових лавин.

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледь.

Вночі стовпчики термометрів опустяться на Заході та Півночі до -9...-14 градусів, на Сході та півдні – до -1...-7 градусів. Вдень буде тепліше, і все ж таки нижче 0.

Прогноз погоди у регіонах

У західних, північних та центральних регіонах прогнозують сонячний день. Термометри показуватимуть у середньому -5...-7 градусів.

Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. У той же час температура повітря буде вищою -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму – до +2 градусів.

У Києві також очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. А в Карпатах зберігатиметься загроза сходу снігових лавин.

Погода в містах України 26 грудня

  • Ужгород – -3...-5
  • Львів -6...-8
  • Івано-Франківськ – -5...-7
  • Тернопіль – -6...-8
  • Чернівці – -4...-6
  • Хмельницький -5...-7
  • Луцьк – -5...-7
  • Рівне – -5...-7
  • Житомир – -4...-6
  • Вінниця – -5...-7
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – -4...-6
  • Черкаси – -3...-5
  • Чернігів -4...-6
  • Суми – -5...-7
  • Полтава – -3...-5
  • Дніпро – -4...-6
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...+1
  • Київ – -4...-6

Прогноз погоды на 26 декабря от Укргидрометцентра