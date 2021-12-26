Прогноз погоди на 26 грудня: сонячно та морозно, опади – на Сході та Півдні

За прогнозом Укргідрометцентру у неділю, 26 грудня, у більшості областей України погода буде морозною та сонячною. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише у східних та південних регіонах.
У Карпатах велика можливість сходу снігових лавин.
Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледь.
Вночі стовпчики термометрів опустяться на Заході та Півночі до -9...-14 градусів, на Сході та півдні – до -1...-7 градусів. Вдень буде тепліше, і все ж таки нижче 0.
Прогноз погоди у регіонах
У західних, північних та центральних регіонах прогнозують сонячний день. Термометри показуватимуть у середньому -5...-7 градусів.
Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. У той же час температура повітря буде вищою -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму – до +2 градусів.
У Києві також очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. А в Карпатах зберігатиметься загроза сходу снігових лавин.
Погода в містах України 26 грудня
- Ужгород – -3...-5
- Львів -6...-8
- Івано-Франківськ – -5...-7
- Тернопіль – -6...-8
- Чернівці – -4...-6
- Хмельницький -5...-7
- Луцьк – -5...-7
- Рівне – -5...-7
- Житомир – -4...-6
- Вінниця – -5...-7
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – -4...-6
- Черкаси – -3...-5
- Чернігів -4...-6
- Суми – -5...-7
- Полтава – -3...-5
- Дніпро – -4...-6
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...+1
- Київ – -4...-6
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