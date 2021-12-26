Прогноз погоди на 26 грудня: сонячно та морозно, опади – на Сході та Півдні

За прогнозом Укргідрометцентру у неділю, 26 грудня, у більшості областей України погода буде морозною та сонячною. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише у східних та південних регіонах.

У Карпатах велика можливість сходу снігових лавин.

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледь.

Вночі стовпчики термометрів опустяться на Заході та Півночі до -9...-14 градусів, на Сході та півдні – до -1...-7 градусів. Вдень буде тепліше, і все ж таки нижче 0.

Прогноз погоди у регіонах

У західних, північних та центральних регіонах прогнозують сонячний день. Термометри показуватимуть у середньому -5...-7 градусів.

Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. У той же час температура повітря буде вищою -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму – до +2 градусів.

У Києві також очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. А в Карпатах зберігатиметься загроза сходу снігових лавин.

Погода в містах України 26 грудня