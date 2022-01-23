Прогноз погоди на 23 січня.

За прогнозом Укргідрометцентру неділя 23 січня в Україні сприятиме затишному домашньому відпочинку. На вулиці синоптики обіцяють по-справжньому зимову погоду: сніг та сильні морози.

Найнижча температура повітря опуститься у східних областях. У всіх регіонах синоптики обіцяють сніг, більше його випаде у західних регіонах. До речі, у всіх областях небо буде хмарним.

Так, у Харкові, Луганську та Донецьку стовпчики термометрів уночі будуть на рівні -10...-12 градусів. Вдень, щоправда, буде тепліше за -4...-6 градусів. Вітер прогнозують північно-східний напрямок зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У центральних областях температура повітря становитиме -2...-4 градуси. На Заході буде трохи холодніше. Там стовпчики термометрів опустяться до -3...-5 градусів. До речі, вночі температура значно не впаде – лише на 1 градус. Вітер буде сильнішим, ніж на Сході. Так, він рухатиметься з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Різкий перепад між нічною та денною температурами прогнозується на Півдні. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -1...+1 градусів, а вночі -5...-7 градусів.

Прогноз погоди у містах України