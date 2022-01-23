Прогноз погоди на 23 січня.

За прогнозом Укргідрометцентру неділя 23 січня в Україні сприятиме затишному домашньому відпочинку. На вулиці синоптики обіцяють по-справжньому зимову погоду: сніг та сильні морози.
Найнижча температура повітря опуститься у східних областях. У всіх регіонах синоптики обіцяють сніг, більше його випаде у західних регіонах. До речі, у всіх областях небо буде хмарним.
Так, у Харкові, Луганську та Донецьку стовпчики термометрів уночі будуть на рівні -10...-12 градусів. Вдень, щоправда, буде тепліше за -4...-6 градусів. Вітер прогнозують північно-східний напрямок зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
У центральних областях температура повітря становитиме -2...-4 градуси. На Заході буде трохи холодніше. Там стовпчики термометрів опустяться до -3...-5 градусів. До речі, вночі температура значно не впаде – лише на 1 градус. Вітер буде сильнішим, ніж на Сході. Так, він рухатиметься з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Різкий перепад між нічною та денною температурами прогнозується на Півдні. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -1...+1 градусів, а вночі -5...-7 градусів.
Прогноз погоди у містах України
- Ужгород – -2...-4
- Львів -3...-5
- Івано-Франківськ – -3...-5
- Тернопіль – -3...-5
- Чернівці – -3...-5
- Хмельницький -3...-5
- Луцьк – -3...-5
- Рівне – -3...-5
- Житомир – -3...-5
- Вінниця – -3...-5
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – 0...-2
- Кропивницький – -2...-4
- Черкаси – -2...-4
- Чернігів -3...-5
- Суми – -3...-5
- Полтава – -3...-5
- Дніпро – -2...-4
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк -4...-6
- Луганськ -4...-6
- Харків – -4...-6
- Київ – -2...-4
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