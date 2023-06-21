Прогноз погоди на 21 червня: дощі та грози по всій Україні

За останніми прогнозами синоптиків на середу, 21 червня, більшу частину території України очікують дощі та грози.
Такий прогноз надав Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні, за винятком більшості західних та північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози.
Швидкість вітру буде переважно північно-західною та становитиме 5-10 м/с.
Синоптики також попереджають про можливість грози у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті протягом дня 21 червня. Для цих районів оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +24...+29 градусів, за винятком Карпат, де очікується відносна прохолода із температурою +17...+22 градуси.
У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру буде північно-західною і становитиме 5-10 м/с. Температура вдень у столиці становитиме +26...+28 градусів.
Такий прогноз надав Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні, за винятком більшості західних та північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози.
Швидкість вітру буде переважно північно-західною та становитиме 5-10 м/с.
Синоптики також попереджають про можливість грози у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті протягом дня 21 червня. Для цих районів оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +24...+29 градусів, за винятком Карпат, де очікується відносна прохолода із температурою +17...+22 градуси.
У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру буде північно-західною і становитиме 5-10 м/с. Температура вдень у столиці становитиме +26...+28 градусів.
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