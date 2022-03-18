Прогноз погоди на 17 червня: циклон та грози на півдні і сході

06:15 17 червня Київ, Україна

Поступово дощі і грози покинули захід України, але південний схід, як і раніше, будуть атакувати шквальні пориви вітру, дощ, гроза і навіть град. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 17 червня температура повітря в Україні буде коливатися в межах +21 ... + 28 градусів.

На сході і півдні буде панувати циклон

Циклон над Кримом і Приазов'ям в четвер зумовить складну погоду. Температура повітря в південних областях становитиме +21 ... + 24 градуси.

Повітря на сході прогріється до +21 ... + 26 градусів. У той самий час на північному сході буде тепліше - +25 ... + 27 градусів. Синоптик Наталія Діденко попереджає жителів сходу і півдня про грози, сильні дощі, шквальний вітер та град.

На заході - без дощів

На заході і півночі дощі блокуватиме антициклон з північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, хіба що в прикордонних районах. У Чернівецьку область і південні райони Київщини доберуться локальні опади, - розповіла Діденко.

У Києві протягом дня буде спекотно - +26 ... + 28 градусів. Дощів не прогнозують, лише - сонце.

Погода в містах України 17 червня:

  • Ужгород - +26 ... + 28
  • Львів - +24 ... + 26
  • Івано-Франківськ - +23 ... + 25
  • Тернопіль - +24 ... + 26
  • Чернівці - +23 ... + 25
  • Хмельницький - +24 ... + 26
  • Луцьк - +25 ... + 27
  • Рівне - +24 ... + 26
  • Житомир - +24 ... + 26
  • Вінниця - +25 ... + 27
  • Одеса - +22 ... + 24
  • Миколаїв - +22 ... + 24
  • Херсон - +21 ... + 23
  • Сімферополь - +21 ... + 23
  • Кропивницький - +22 ... + 24
  • Черкаси - +23 ... + 25
  • Чернігів - +25 ... + 27
  • Суми - +25 ... + 27
  • Полтава - +24 ... + 26
  • Дніпро - +22 ... + 24
  • Запоріжжя - +21 ... + 23
  • Донецьк - +25 ... + 27
  • Луганськ - +25 ... + 27
  • Харків - +25 ... + 27
  • Київ - +26 ... + 28

Прогноз погоды на 17 июня - Укргидрометцентр