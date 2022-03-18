Прогноз погоди на 17 червня: циклон та грози на півдні і сході

Поступово дощі і грози покинули захід України, але південний схід, як і раніше, будуть атакувати шквальні пориви вітру, дощ, гроза і навіть град. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 17 червня температура повітря в Україні буде коливатися в межах +21 ... + 28 градусів.
На сході і півдні буде панувати циклон
Циклон над Кримом і Приазов'ям в четвер зумовить складну погоду. Температура повітря в південних областях становитиме +21 ... + 24 градуси.
Повітря на сході прогріється до +21 ... + 26 градусів. У той самий час на північному сході буде тепліше - +25 ... + 27 градусів. Синоптик Наталія Діденко попереджає жителів сходу і півдня про грози, сильні дощі, шквальний вітер та град.
На заході - без дощів
На заході і півночі дощі блокуватиме антициклон з північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, хіба що в прикордонних районах. У Чернівецьку область і південні райони Київщини доберуться локальні опади, - розповіла Діденко.
У Києві протягом дня буде спекотно - +26 ... + 28 градусів. Дощів не прогнозують, лише - сонце.
Погода в містах України 17 червня:
- Ужгород - +26 ... + 28
- Львів - +24 ... + 26
- Івано-Франківськ - +23 ... + 25
- Тернопіль - +24 ... + 26
- Чернівці - +23 ... + 25
- Хмельницький - +24 ... + 26
- Луцьк - +25 ... + 27
- Рівне - +24 ... + 26
- Житомир - +24 ... + 26
- Вінниця - +25 ... + 27
- Одеса - +22 ... + 24
- Миколаїв - +22 ... + 24
- Херсон - +21 ... + 23
- Сімферополь - +21 ... + 23
- Кропивницький - +22 ... + 24
- Черкаси - +23 ... + 25
- Чернігів - +25 ... + 27
- Суми - +25 ... + 27
- Полтава - +24 ... + 26
- Дніпро - +22 ... + 24
- Запоріжжя - +21 ... + 23
- Донецьк - +25 ... + 27
- Луганськ - +25 ... + 27
- Харків - +25 ... + 27
- Київ - +26 ... + 28
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