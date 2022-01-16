Прогноз погоди на 16 січня: в Україні без опадів, вітер на якийсь час ослабне.

За прогнозом Укргідрометцентру 16 січня штормовий вітер, який є наслідком протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, слабшатиме. Проте 17-18 січня знову посилиться.
Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів. Загалом опадів синоптики не прогнозують, але невеликі опади можливі лише у східних областях.
Вночі у більшості регіонів вдарять морози, на Закарпатті – до -6 градусів. А от вдень майже по всій Україні буде "плюсова" температура.
Погода в регіонах:
Найтепліше буде на Заході. У Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують потепління до +1…+3 градусів. На Закарпатті денна температура опуститься до -1.
У південних регіонах похолодає. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в окупованому Криму температура коливатиметься в межах 0...+2 градусів.
Жителям східних, центральних та північних областей слід очікувати на морози, хоч і невеликі. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.
А у Києві в неділю, 16 січня, прогнозують -1…+1 градус. Опадів не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.
Погода в містах України 16 січня:
- Ужгород – -1...+1
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...+1
- Київ – -1...+1
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі