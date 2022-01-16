Прогноз погоди на 16 січня: в Україні без опадів, вітер на якийсь час ослабне.

07:41 16 січень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру 16 січня штормовий вітер, який є наслідком протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, слабшатиме. Проте 17-18 січня знову посилиться.

Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів. Загалом опадів синоптики не прогнозують, але невеликі опади можливі лише у східних областях.

Вночі у більшості регіонів вдарять морози, на Закарпатті – до -6 градусів. А от вдень майже по всій Україні буде "плюсова" температура.

Погода в регіонах:

Найтепліше буде на Заході. У Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують потепління до +1…+3 градусів. На Закарпатті денна температура опуститься до -1.

У південних регіонах похолодає. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в окупованому Криму температура коливатиметься в межах 0...+2 градусів.

Жителям східних, центральних та північних областей слід очікувати на морози, хоч і невеликі. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.

А у Києві в неділю, 16 січня, прогнозують -1…+1 градус. Опадів не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.

Погода в містах України 16 січня:

  • Ужгород – -1...+1
  • Львів – +1...+3
  • Івано-Франківськ – +1...+3
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – 0...+2
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – 0...+2
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...+1
  • Київ – -1...+1

Прогноз погоды на 16 января от Укргидрометцентра