Прогноз погоди на 16 червня: Україну знову атакують грози, град і зливи

06:15 16 червня Київ, Україна

У середу, 16 червня, в Україні збережеться тепла, але дощова погода. На більшій частині території очікуються дощі протягом усього дня. У деяких областях півдня країни оголошено штормове попередження.

Опади синоптики прогнозують на всій території України, крім Волині. Тут буде хмарно з проясненням протягом ночі і дня.

Вночі температура опуститься до +11 ... +13, трохи холодніше буде на Закарпатті - +10. Швидкість вітру протягом дня досягне 7 - 10 метрів на секунду.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, в Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, в горах очікується лише +8 ... +14 градусів, на високогір'ї - +5 ... +11 градусів.

Штормове попередження для півдня

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей півдня. Вдень деякі регіони будуть страждати від граду і шквалів. Негоди варто чекати в:

Херсонській

Одеській

Миколаївській областях

в Криму.

Погода в містах України 16 червня:

Ужгород - +25 ... +27

Львів - +23 ... +25

Івано-Франківськ - +23 ... +25

Тернопіль - +23 ... +25

Чернівці - +23 ... +25

Хмельницький - +24 ... +26

Луцьк - +23 ... +25

Рівне - +23 ... +25

Житомир - +24 ... +26

Вінниця - +24 ... +26

Одеса - +20 ... +22

Миколаїв - +22 ... +24

Херсон - +22 ... +24

Сімферополь - +22 ... +24

Кропивницький - +24 ... +26

Черкаси - +24 ... +26

Чернігів - +26 ... +28

Суми - +24 ... +26

Полтава - +25 ... +27

Дніпро - +24 ... +26

Запоріжжя - +24 ... +26

Донецьк - +26 ... +28

Луганськ - +27 ... +29

Харків - +25 ... +27

Київ - +26 ... +28





