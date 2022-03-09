Прогноз погоди на 16 червня: Україну знову атакують грози, град і зливи

06:15 16 червня Київ, Україна

У середу, 16 червня, в Україні збережеться тепла, але дощова погода. На більшій частині території очікуються дощі протягом усього дня. У деяких областях півдня країни оголошено штормове попередження.

Опади синоптики прогнозують на всій території України, крім Волині. Тут буде хмарно з проясненням протягом ночі і дня.

Вночі температура опуститься до +11 ... +13, трохи холодніше буде на Закарпатті - +10. Швидкість вітру протягом дня досягне 7 - 10 метрів на секунду.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, в Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, в горах очікується лише +8 ... +14 градусів, на високогір'ї - +5 ... +11 градусів.

Штормове попередження для півдня

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей півдня. Вдень деякі регіони будуть страждати від граду і шквалів. Негоди варто чекати в:

  • Херсонській
  • Одеській
  • Миколаївській областях
  • в Криму.

Погода в містах України 16 червня:

  • Ужгород - +25 ... +27
  • Львів - +23 ... +25
  • Івано-Франківськ - +23 ... +25
  • Тернопіль - +23 ... +25
  • Чернівці - +23 ... +25
  • Хмельницький - +24 ... +26
  • Луцьк - +23 ... +25
  • Рівне - +23 ... +25
  • Житомир - +24 ... +26
  • Вінниця - +24 ... +26
  • Одеса - +20 ... +22
  • Миколаїв - +22 ... +24
  • Херсон - +22 ... +24
  • Сімферополь - +22 ... +24
  • Кропивницький - +24 ... +26
  • Черкаси - +24 ... +26
  • Чернігів - +26 ... +28
  • Суми - +24 ... +26
  • Полтава - +25 ... +27
  • Дніпро - +24 ... +26
  • Запоріжжя - +24 ... +26
  • Донецьк - +26 ... +28
  • Луганськ - +27 ... +29
  • Харків - +25 ... +27
  • Київ - +26 ... +28

Прогноз погоды на 16 июня - Укргидрометцентр