Прогноз погоди на 16 червня: Україну знову атакують грози, град і зливи

У середу, 16 червня, в Україні збережеться тепла, але дощова погода. На більшій частині території очікуються дощі протягом усього дня. У деяких областях півдня країни оголошено штормове попередження.
Опади синоптики прогнозують на всій території України, крім Волині. Тут буде хмарно з проясненням протягом ночі і дня.
Вночі температура опуститься до +11 ... +13, трохи холодніше буде на Закарпатті - +10. Швидкість вітру протягом дня досягне 7 - 10 метрів на секунду.
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, в Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, в горах очікується лише +8 ... +14 градусів, на високогір'ї - +5 ... +11 градусів.
Штормове попередження для півдня
В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей півдня. Вдень деякі регіони будуть страждати від граду і шквалів. Негоди варто чекати в:
- Херсонській
- Одеській
- Миколаївській областях
- в Криму.
Погода в містах України 16 червня:
- Ужгород - +25 ... +27
- Львів - +23 ... +25
- Івано-Франківськ - +23 ... +25
- Тернопіль - +23 ... +25
- Чернівці - +23 ... +25
- Хмельницький - +24 ... +26
- Луцьк - +23 ... +25
- Рівне - +23 ... +25
- Житомир - +24 ... +26
- Вінниця - +24 ... +26
- Одеса - +20 ... +22
- Миколаїв - +22 ... +24
- Херсон - +22 ... +24
- Сімферополь - +22 ... +24
- Кропивницький - +24 ... +26
- Черкаси - +24 ... +26
- Чернігів - +26 ... +28
- Суми - +24 ... +26
- Полтава - +25 ... +27
- Дніпро - +24 ... +26
- Запоріжжя - +24 ... +26
- Донецьк - +26 ... +28
- Луганськ - +27 ... +29
- Харків - +25 ... +27
- Київ - +26 ... +28
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