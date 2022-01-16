Прогноз погоди на 15 січня: шквальний вітер не покидає Україну

За прогнозом Укргідрметцентру, у суботу, 15 січня, сильний шквалистий вітер ще не залишатиме межі України. Все через протистояння антициклону Carlos та циклону Famke. Надалі вітер трохи послабшає, проте 17 – 18 січня – знову посилиться.

Через сильні пориви вітру прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжить лише у частині східних та північних областей.

На Заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів, морози до -1 прогнозують лише на Волині. Вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1...-3.

Рятувальники попередили про небезпеку: майже всю Україну накриє негода. Дороги сковує ожеледиця, зокрема, у Києві.

Прогноз по регіонах:

Найтепліша ситуація, як завжди, складеться на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській областях та окупованому Криму вдень – +2…+4. Хоча вночі можливі морози до -1 градуса.

У Центрі, на Півночі та Сході обіцяють -1...-2 градуси. Крім того, у низці регіонів випаде мокрий сніг:

Чернігівщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Харківщина,

Луганщина,

Донеччина.

В інших областях опади малоймовірні.

У Києві денна температура буде 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі також може бути мокрий сніг.

Погода в містах України 15 січня: