Прогноз погоди на 15 січня: шквальний вітер не покидає Україну

За прогнозом Укргідрметцентру, у суботу, 15 січня, сильний шквалистий вітер ще не залишатиме межі України. Все через протистояння антициклону Carlos та циклону Famke. Надалі вітер трохи послабшає, проте 17 – 18 січня – знову посилиться.
Через сильні пориви вітру прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжить лише у частині східних та північних областей.
На Заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів, морози до -1 прогнозують лише на Волині. Вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1...-3.
Рятувальники попередили про небезпеку: майже всю Україну накриє негода. Дороги сковує ожеледиця, зокрема, у Києві.
Прогноз по регіонах:
Найтепліша ситуація, як завжди, складеться на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській областях та окупованому Криму вдень – +2…+4. Хоча вночі можливі морози до -1 градуса.
У Центрі, на Півночі та Сході обіцяють -1...-2 градуси. Крім того, у низці регіонів випаде мокрий сніг:
- Чернігівщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Харківщина,
- Луганщина,
- Донеччина.
В інших областях опади малоймовірні.
У Києві денна температура буде 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі також може бути мокрий сніг.
Погода в містах України 15 січня:
- Ужгород – +1...+3
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +2...+4
- Миколаїв – +2...+4
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +2...+4
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – 0...-2
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – +2...+4
- Донецьк – 0...+2
- Луганськ – 0...-2
- Харків – -1...+1
- Київ – 0...+2
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