Прогноз погоди на 15 червня: знову дощі і грози, град і шквальний вітер

За прогнозами синоптиків 15 червня майже по всій території України буде зберігатися комфортна температура повітря +20 ... +25 градусів, місцями до +27 градусів. Без дощів і гроз залишаться тільки жителі Волині і Львівщини.

Решта території України знову буде охоплена дощами і грозами - як вдень, так і вночі. Під час грози можливі град, пориви вітру 7 - 12 метрів на секунду, тому синоптики попереджають про небезпечні погодні умови.

У частині областей України на 15 червня оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Так, на Прикарпатті прогнозують сильні дощі. На півдні - зливи, грози та можливий град. У центральних і східних регіонах - теж грози, шквали і град.

У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше повітря прогріється на сході. У Харківській, Луганській, Дніпропетровській і Донецькій областях обіцяють +25 ... +27.

Трохи прохолодніше в низці західних областей - +21 ... +23. На решті території температура коливатиметься в межах +22 ... +26.

У Києві 15 червня дощ - як вдень, так і вночі. Температуру обіцяють +24 ... +26.

Прогноз погоди в містах України на вівторок, 15 червня