Прогноз погоди на 15 червня: знову дощі і грози, град і шквальний вітер

За прогнозами синоптиків 15 червня майже по всій території України буде зберігатися комфортна температура повітря +20 ... +25 градусів, місцями до +27 градусів. Без дощів і гроз залишаться тільки жителі Волині і Львівщини.
Решта території України знову буде охоплена дощами і грозами - як вдень, так і вночі. Під час грози можливі град, пориви вітру 7 - 12 метрів на секунду, тому синоптики попереджають про небезпечні погодні умови.
У частині областей України на 15 червня оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Так, на Прикарпатті прогнозують сильні дощі. На півдні - зливи, грози та можливий град. У центральних і східних регіонах - теж грози, шквали і град.
У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше повітря прогріється на сході. У Харківській, Луганській, Дніпропетровській і Донецькій областях обіцяють +25 ... +27.
Трохи прохолодніше в низці західних областей - +21 ... +23. На решті території температура коливатиметься в межах +22 ... +26.
У Києві 15 червня дощ - як вдень, так і вночі. Температуру обіцяють +24 ... +26.
Прогноз погоди в містах України на вівторок, 15 червня
- Ужгород - + 22 ... + 24
- Львів - + 21 ... + 23
- Івано-Франківськ - +21 ... + 23
- Тернопіль - + 22 ... + 24
- Чернівці - + 21 ... + 23
- Хмельницький - + 21 ... + 23
- Луцьк - + 23 ... + 25
- Рівне - + 22 ... + 24
- Житомир - +24 ... + 26
- Вінниця - + 22 ... + 24
- Одеса - + 24 ... + 26
- Миколаїв - + 24 ... + 26
- Херсон - + 24 ... + 26
- Сімферополь - + 22 ... + 24
- Кропивницький - +24 ... + 26
- Черкаси - + 23 ... + 25
- Чернігів - + 24 ... + 26
- Суми - + 24 ... + 26
- Полтава - + 24 ... + 26
- Дніпро - + 25 ... + 27
- Запоріжжя - + 24 ... + 26
- Донецьк - + 25 ... + 27
- Луганськ - + 25 ... + 27
- Харків - + 25 ... + 27
- Київ - + 23 ... + 25
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