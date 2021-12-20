Прогноз погоди на 11 квітня: сонячно, тепло і без опадів

Попри затяжну весну, погода потішила українців теплими вихідними. Але, у зв'язку з локдауном, у багатьох містах масові виходи на природу поки не можливі. Як повідомив в своєму прогнозі Український гідрометцентр, в неділю, 11 квітня, в більшості регіонів України буде сонячно і по-весняному тепло. Опадів синоптики не обіцяють.

"На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо і справжні весняні температури. Допомагає їй у цьому антициклон на ім’я PEGGY, і більш тепла повітряна маса, яка поступово витісняє холод", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 11-16 градусів вище нуля.

Тим часом, у зв'язку з потеплінням і сніготаненням в горах, протягом 10-12 квітня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8:00 9 квітня, без негативних наслідків.