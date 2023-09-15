Прогноз погоди: грози та дощі очікуються в Україні 15 вересня

За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15 вересня очікуються грози у більшості західних, північних та центральних областей, а вдень на Лівобережжі також спостерігатимуться грози. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях вдень прогнозуються значні дощі.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Наголошується, що у ці ночі та дні у зазначених регіонах будуть помірні короткочасні дощі з грозами. В решті країн очікується місцями невеликий дощ, за винятком західних, Вінницької та Житомирської областей, де опадів не передбачається.
Швидкість вітру буде південно-східною, на Правобережжі північно-західною, і становитиме 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливається в межах 13-18°, у прибережних районах морів до 20°, а у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях 8-13°. Вдень температурний режим варіюватиметься від 17 до 23°, на Закарпатті та південній частині країни - від 23 до 28°. У гірських районах Карпат вночі та вдень температура становитиме від 11 до 17°.
У Києві та області також очікуються помірні короткочасні дощі та грози вночі, а вдень – невеликий дощ. Вітер буде північно-західним із швидкістю 7-12 м/с. У столиці вночі температура становитиме 16-18°, а вдень підніметься до 19-21°. На Київщині вночі очікується 13-18°, а вдень 18-23°.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Наголошується, що у ці ночі та дні у зазначених регіонах будуть помірні короткочасні дощі з грозами. В решті країн очікується місцями невеликий дощ, за винятком західних, Вінницької та Житомирської областей, де опадів не передбачається.
Швидкість вітру буде південно-східною, на Правобережжі північно-західною, і становитиме 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливається в межах 13-18°, у прибережних районах морів до 20°, а у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях 8-13°. Вдень температурний режим варіюватиметься від 17 до 23°, на Закарпатті та південній частині країни - від 23 до 28°. У гірських районах Карпат вночі та вдень температура становитиме від 11 до 17°.
У Києві та області також очікуються помірні короткочасні дощі та грози вночі, а вдень – невеликий дощ. Вітер буде північно-західним із швидкістю 7-12 м/с. У столиці вночі температура становитиме 16-18°, а вдень підніметься до 19-21°. На Київщині вночі очікується 13-18°, а вдень 18-23°.
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