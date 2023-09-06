Прогноз погоди: до 35°C на півдні України, у Києві – 30-32°C

08:44 18 серпня Київ, Україна

18 серпня в Україні очікується невелика хмарність, особливо у Карпатському регіоні, де можливі короткочасні дощі та місцями грози. В інших частинах країни опадів не очікується. Вітер північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.



Цю інформацію повідомляє Український гідрометцентр.



Денна температура повітря підніметься до 28-33°С, у південній частині навіть до 35°С.



Відповідно до синоптичних даних, у столичному регіоні очікується невелика хмарність та відсутність опадів у п'ятницю. Вітер північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вдень у Києві становитиме 30-32°С, а в області – 28-33°С.



На 19-20 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. Проте лише 19 серпня у Карпатському регіоні та 20 серпня у західних та північних областях, а також Вінницькій області, можливі короткочасні дощі та грози. Вітер східний і північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Нічні температури становитимуть 15-20°С, а денні – 28-33°С, у західних областях – 25-30°С. У південних та східних областях уночі буде прохолодно, 18-23°С, а вдень стовпчик термометра підніметься до 31-36°С.



У Києві та Київській області 19-20 серпня очікується мінлива хмарність та відсутність опадів. Втім, вдень 20 серпня місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер східний і північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Нічні температури становитимуть 18-20°С, а денні – 30-32°С у Києві та 28-33°С в області.



Синоптики також попереджають, що у період з 18 по 20 серпня надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки збережеться у більшості західних, північних, центральних областей, а також в Одеській, Харківській, Донецькій областях та на території Криму.