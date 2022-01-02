Прогноз погоди: без опадів, хмарно з проясненнями, місцями сонячно. У Карпатах небезпека лавин

07:27 02 січень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру в неділю, 2 січня, в Україні очікується відносно тепла погода, хоча на всій території країни буде на кілька градусів прохолодніше, ніж 1 січня.

Небо над переважною частиною України буде хмарним, але опадів не очікується. У центрі та на півночі країни буде сонячно. А ось Карпати вкрили сніги та тумани: є значна загроза сходу лавин, тобто 3 рівень небезпеки. Саме тому рятувальники радять людям не йти до туристичних походів у гори, коли погана погода.

Погода в регіонах України

У західному регіоні погода буде хмарною, але теплою – приблизно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.

У Києві буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі.

Погода в містах України 2 січня

  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – 0...-2
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Сімферополь – +1...+3
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – 0...-2
  • Суми -1...-3
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – +1...+3
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...+1
  • Київ – 0...-2
  • Прогноз погоды на 2 января от Укргидрометцентра