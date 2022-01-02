Прогноз погоди: без опадів, хмарно з проясненнями, місцями сонячно. У Карпатах небезпека лавин

07:27 02 січень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру в неділю, 2 січня, в Україні очікується відносно тепла погода, хоча на всій території країни буде на кілька градусів прохолодніше, ніж 1 січня.

Небо над переважною частиною України буде хмарним, але опадів не очікується. У центрі та на півночі країни буде сонячно. А ось Карпати вкрили сніги та тумани: є значна загроза сходу лавин, тобто 3 рівень небезпеки. Саме тому рятувальники радять людям не йти до туристичних походів у гори, коли погана погода.

Погода в регіонах України

У західному регіоні погода буде хмарною, але теплою – приблизно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.

У Києві буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі.

Погода в містах України 2 січня