Прогноз погоди: без опадів, хмарно з проясненнями, місцями сонячно. У Карпатах небезпека лавин

За прогнозом Укргідрометцентру в неділю, 2 січня, в Україні очікується відносно тепла погода, хоча на всій території країни буде на кілька градусів прохолодніше, ніж 1 січня.
Небо над переважною частиною України буде хмарним, але опадів не очікується. У центрі та на півночі країни буде сонячно. А ось Карпати вкрили сніги та тумани: є значна загроза сходу лавин, тобто 3 рівень небезпеки. Саме тому рятувальники радять людям не йти до туристичних походів у гори, коли погана погода.
Погода в регіонах України
У західному регіоні погода буде хмарною, але теплою – приблизно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.
У Києві буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі.
Погода в містах України 2 січня
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – 0...-2
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +1...+3
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – 0...-2
- Суми -1...-3
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...+1
- Київ – 0...-2
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