Прогноз погоди: 1 травня в Україні очікуються грози та зливи

11:00 01 травень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру погода в Україні сьогодні, 1 травня, очікується теплою. Травневі дощі не повинні затьмарити святковий настрій. Адже на більшій частині території нашої країни метеорологи прогнозують зливи та грози. Негода обійде стороною тільки центральну і північну Україну.

Найтепліше буде в південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +23 градусів.

На Західній Україні хмарність протримається протягом всього дня. Вдень і ввечері синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря +18...+20 градусів. На Східній Україні ясна погода протримається недовго в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

На півночі України сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Однак опадів не очікують. Температура повітря +18...+20 градусів. На півдні хмари закриють небо вже вранці та протримаються весь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +20...+22 градуси.

У Києві день буде хмарним, але опадів не прогнозують. Температура повітря в столиці складе +18...+20 градусів.

Прогноз погоди в містах України на суботу, 1 травня

  • Ужгород - +18 ... +20
  • Львів - +17 ... + 19
  • Івано-Франківськ - +18 ... +20
  • Тернопіль - +18 ... +20
  • Чернівці - +18 ... + 20
  • Хмельницький - +18 ... +20
  • Луцьк - +17 ... +19
  • Рівне - +17 ... +19
  • Житомир - +19 ... +21
  • Вінниця - +19 ... +21
  • Одеса - +18 ... + 20
  • Миколаїв - +21 ... +23
  • Херсон - +20 ... +22
  • Сімферополь - +19 ... +21
  • Кропивницький - +20 ... +22
  • Черкаси - +19 ... + 21
  • Чернігів - +18 ... + 20
  • Суми - +18 ... +20
  • Полтава - +19 ... +21
  • Дніпро - +20 ... + 22
  • Запоріжжя - +20 ... +22
  • Донецьк - +19 ... +21
  • Луганськ - +19 ... +21
  • Харків - +19 ... +21
  • Київ - +18 ... +20.
Прогноз погоды на 1 мая, - Укргидрометцентр