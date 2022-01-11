Прогноз погоди: 1 травня в Україні очікуються грози та зливи

За прогнозом Укргідрометцентру погода в Україні сьогодні, 1 травня, очікується теплою. Травневі дощі не повинні затьмарити святковий настрій. Адже на більшій частині території нашої країни метеорологи прогнозують зливи та грози. Негода обійде стороною тільки центральну і північну Україну.
Найтепліше буде в південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +23 градусів.
На Західній Україні хмарність протримається протягом всього дня. Вдень і ввечері синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря +18...+20 градусів. На Східній Україні ясна погода протримається недовго в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.
На півночі України сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Однак опадів не очікують. Температура повітря +18...+20 градусів. На півдні хмари закриють небо вже вранці та протримаються весь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +20...+22 градуси.
У Києві день буде хмарним, але опадів не прогнозують. Температура повітря в столиці складе +18...+20 градусів.
Прогноз погоди в містах України на суботу, 1 травня
- Ужгород - +18 ... +20
- Львів - +17 ... + 19
- Івано-Франківськ - +18 ... +20
- Тернопіль - +18 ... +20
- Чернівці - +18 ... + 20
- Хмельницький - +18 ... +20
- Луцьк - +17 ... +19
- Рівне - +17 ... +19
- Житомир - +19 ... +21
- Вінниця - +19 ... +21
- Одеса - +18 ... + 20
- Миколаїв - +21 ... +23
- Херсон - +20 ... +22
- Сімферополь - +19 ... +21
- Кропивницький - +20 ... +22
- Черкаси - +19 ... + 21
- Чернігів - +18 ... + 20
- Суми - +18 ... +20
- Полтава - +19 ... +21
- Дніпро - +20 ... + 22
- Запоріжжя - +20 ... +22
- Донецьк - +19 ... +21
- Луганськ - +19 ... +21
- Харків - +19 ... +21
- Київ - +18 ... +20.
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