Прогноз на 19 червня: зливи і спека

Спекотна і дощова погода, як і раніше, очікує українців по всій території країни. На 19 червня синоптики прогнозують зливи практично у всіх регіонах заходу, півдня і центральної частини країни.
Сухо буде на півночі і сході. Крім того, там прогнозують найсильнішу спеку. Справжніми літніми рекордсменками стануть Донецька і Луганська область. Температура повітря там прогріється до +30 градусів.
Середня денна температура в Україні складе +27 ... + 29 градусів. Найхолодніше буде в Одесі, Івано-Франківську та Тернополі. Там прогнозують від +24 до +27 градусів. У Києві синоптики обіцяють +27 ... + 29. Жителі української столиці зможуть насолодитися сухою і сонячною погодою.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. "Свіжу" погоду обіцяють на південному заході.
Прогноз погоди в містах України на суботу, 19 червня:
Ужгород - +27 ... + 29
Львів - +26 ... + 28
Івано-Франківськ - +25 ... + 27
Тернопіль - +26 ... + 28
Чернівці - +25 ... + 27
Хмельницький - +25 ... + 27
Луцьк - +27 ... + 29
Рівне - +27 ... + 29
Житомир - +27 ... + 29
Вінниця - +25 ... + 27
Одеса - +24 ... + 26
Миколаїв - +27 ... + 29
Херсон - +27 ... + 29
Сімферополь - +26 ... + 28
Кропивницький - +26 ... + 28
Черкаси - +26 ... + 28
Чернігів - +27 ... + 29
Суми - +27 ... + 29
Полтава - +26 ... + 28
Дніпро - +26 ... + 28
Запоріжжя - +27 ... + 29
Донецьк - +28 ... + 30
Луганськ - +28 ... + 30
Харків - +27 ... + 29
Київ - +27 ... + 29
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