Прогноз на 19 червня: зливи і спека

Спекотна і дощова погода, як і раніше, очікує українців по всій території країни. На 19 червня синоптики прогнозують зливи практично у всіх регіонах заходу, півдня і центральної частини країни.

Сухо буде на півночі і сході. Крім того, там прогнозують найсильнішу спеку. Справжніми літніми рекордсменками стануть Донецька і Луганська область. Температура повітря там прогріється до +30 градусів.

Середня денна температура в Україні складе +27 ... + 29 градусів. Найхолодніше буде в Одесі, Івано-Франківську та Тернополі. Там прогнозують від +24 до +27 градусів. У Києві синоптики обіцяють +27 ... + 29. Жителі української столиці зможуть насолодитися сухою і сонячною погодою.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. "Свіжу" погоду обіцяють на південному заході.

«Дощі в суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку. Дощі будуть супроводжуватися грозами, місцями сильними зливами, шквалом і навіть градом», - підкреслила синоптик.

Прогноз погоди в містах України на суботу, 19 червня:

Ужгород - +27 ... + 29

Львів - +26 ... + 28

Івано-Франківськ - +25 ... + 27

Тернопіль - +26 ... + 28

Чернівці - +25 ... + 27

Хмельницький - +25 ... + 27

Луцьк - +27 ... + 29

Рівне - +27 ... + 29

Житомир - +27 ... + 29

Вінниця - +25 ... + 27

Одеса - +24 ... + 26

Миколаїв - +27 ... + 29

Херсон - +27 ... + 29

Сімферополь - +26 ... + 28

Кропивницький - +26 ... + 28

Черкаси - +26 ... + 28

Чернігів - +27 ... + 29

Суми - +27 ... + 29

Полтава - +26 ... + 28

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +27 ... + 29

Донецьк - +28 ... + 30

Луганськ - +28 ... + 30

Харків - +27 ... + 29

Київ - +27 ... + 29