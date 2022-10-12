Мінлива хмарність: прогноз погоди в Україні на 12 жовтня.

07:04 12 жовтня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України – без опадів. Короткочасні дощі можливі у Карпатах та на Закарпатті, а також на північному сході України.

Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+11°С.

Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.

Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.