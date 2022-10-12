Мінлива хмарність: прогноз погоди в Україні на 12 жовтня.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України – без опадів. Короткочасні дощі можливі у Карпатах та на Закарпатті, а також на північному сході України.
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+11°С.
Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
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