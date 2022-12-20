Переважно сухо: погода в Україні 20 грудня

07:05 20 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в більшості областей України без опадів, мокрий сніг можливий лише на півночі та північному заході країни.
 
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Центральний регіон України
У Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Житомирщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Чернігівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

У Києві мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень близько 0°.