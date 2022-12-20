Переважно сухо: погода в Україні 20 грудня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в більшості областей України без опадів, мокрий сніг можливий лише на півночі та північному заході країни.





Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.



На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



Північний регіон України

На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



На Житомирщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.



На Чернігівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.



На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.



У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.



На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.



В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.



У Києві мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень близько 0°. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.У Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.У Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.На Житомирщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.На Чернігівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.У Києві мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень близько 0°.