Переважно сухо: погода в Україні 23 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні погода в Україні буде переважно сухою. У більшості західних областей вранці та вдень ожеледиця.
На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер західний із переходом у південно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
У Полтавській області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області хмарно, сніг. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Києві хмарно, сніг. Вітер західний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень 0…+1°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
У Полтавській області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернівецькій області хмарно, сніг. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Києві хмарно, сніг. Вітер західний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень 0…+1°С.
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