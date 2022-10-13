Переважно сухо: погода в Україні 13 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде переважно суха, подекуди сонячна погода. Короткочасні дощі відбудуться у трьох областях: Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+11°С.
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