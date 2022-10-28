Переважно сухо та тепло: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде переважно суха та досить тепла погода, невеликі дощі можливі лише на сході країни.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+12°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +7...+10 °С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +8...+12°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +12...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря 10...+13°С.
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+12°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +7...+10 °С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +8...+12°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +12...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря 10...+13°С.
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