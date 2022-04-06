Переважно без опадів: прогноз погоди на 8 липня

За інформацією синоптиків, на півдні України очікується дощ з грозами, на решті території країни без опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +31...+34 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.