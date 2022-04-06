Переважно без опадів: прогноз погоди на 8 липня

За інформацією синоптиків, на півдні України очікується дощ з грозами, на решті території країни без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +31...+34 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.
У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.
У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.
Переважно без опадів: прогноз погоди на 8 липня
06:15 08 липня Київ, Україна
За інформацією синоптиків, на півдні України очікується дощ з грозами, на решті території країни без опадів.
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