Потепління в Україні: прогноз погоди на четвер

08:45 12 жовтня Київ, Україна

Погода в Україні обіцяє потепління. За даними Українського гідрометцентру, у четвер у більшій частині країни опадів не очікується, похмуро з невеликими проясненнями.



Східні регіони, а саме Полтавська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області залишаться відносно прохолодними, з температурою вдень від 13 до 18 градусів Цельсія, тоді як на решті території очікується тепло, з температурою від 16 до 21 градуса.



Опади очікуються лише у північних та північно-західних областях, де можливі невеликі дощі. Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 7-12 м/с, з місцевими поривами до 15-20 м/с.



У Києві 12 жовтня також очікується місцями невеликий дощ, з вітром південно-західного напрямку та температурою близько 20 градусів вдень, а на Київщині температура підніметься до 16-21 градуса тепла.