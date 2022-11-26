Останні вихідні осені в Україні будуть похмурими, з дощем та снігом

Цими вихідними погода не потішить українців сонцем і теплом і буде типово листопадовою. Уїк-енд буде похмурим, прохолодним та дощовим.

За даними Укргідрометцентру, 26 та 27 листопада у Київській, Черкаській та Житомирській областях очікуються снігопади.

У суботу, 26 листопада , середня температура повітря становитиме -1…+1. Також синоптики зазначають, що посилиться вітер: його пориви становитимуть 5-10 м/с.. Цього дня практично у всіх областях України очікуються дощі, а також мокрий сніг.. Виняток становитимуть лише Одещина, Донеччина та Луганщина — у цих регіонах опадів не передбачається, небо буде хмарним.

У Києві прогнозується у суботу дощ із мокрим снігом.

Крім того, фахівці наголошують, що 26 листопада вночі та вранці на заході України очікуються густі тумани, тому водіям слід дотримуватись посилених заходів безпеки.

У неділю, 27 листопада , у Луганській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях очікуються дощі. В решті регіонів країни буде хмарно, опадів не передбачається. Середня температура вночі від -1 до +5, вдень +6.

У Києві хмарно, без опадів. Температура повітря прогнозується не більше -1…+1.