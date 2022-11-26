Останні вихідні осені в Україні будуть похмурими, з дощем та снігом

07:46 26 листопада Київ, Україна

Цими вихідними погода не потішить українців сонцем і теплом і буде типово листопадовою. Уїк-енд буде похмурим, прохолодним та дощовим.

За даними Укргідрометцентру, 26 та 27 листопада у Київській, Черкаській та Житомирській областях очікуються снігопади.

У суботу, 26 листопада , середня температура повітря становитиме -1…+1. Також синоптики зазначають, що посилиться вітер: його пориви становитимуть 5-10 м/с.. Цього дня практично у всіх областях України очікуються дощі, а також мокрий сніг.. Виняток становитимуть лише Одещина, Донеччина та Луганщина — у цих регіонах опадів не передбачається, небо буде хмарним.

У Києві прогнозується у суботу дощ із мокрим снігом.

Крім того, фахівці наголошують, що 26 листопада вночі та вранці на заході України очікуються густі тумани, тому водіям слід дотримуватись посилених заходів безпеки.

Прогноз погоды по регионам на 26 ноября 2022.

У неділю, 27 листопада , у Луганській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях очікуються дощі. В решті регіонів країни буде хмарно, опадів не передбачається. Середня температура вночі від -1 до +5, вдень +6.

У Києві хмарно, без опадів. Температура повітря прогнозується не більше -1…+1.
Прогноз погоды по регионам на 27 ноября 2022.