Останні весняні вихідні прогримлять грозами. Прогноз погоди на 27–28 травня

За повідомленням синоптиків, останніми вихідними травня в Україні очікується переважно тепла, але дощова погода. Весна на прощання салютує грозами. Посушливий травень ніби схаменувся і згадав про традиційні зливи та грози - подекуди вони будуть дуже сильними.

Погода у суботу, 27 травня

У суботу найтепліше буде на півдні, Закарпатті, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Сумській та Чернігівській областях - +25…+26 °С. У східних регіонах, на Буковині, у Вінницькій та Хмельницькій областях повітря прогріється до +20...+23°С, а на заході, Волині, у Рівненській та Житомирській областях - до +18...+21°С.

При цьому опади оминуть лише Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську та Івано-Франківську області, на решті території синоптики прогнозують зливи з грозами. Але не засмучуйтесь! Замість вилазки на природу влаштуйте день настільних ігор, зберіть із друзями пазл на 1000 деталей або купіть торт та провідайте батьків.

У суботу вдень, 27 травня, у Києві мінлива хмарність вранці зміниться хмарністю з дощем у другій половині дня. Температура близько 25 °C. Увечері похолодає до +12 градусів, дощу не буде.

Погода в неділю, 28 травня

Після суботніх дощів на вулиці трохи прохолодніше. У західних областях термометри покажуть +18…+20 °С, у центральних, північних та східних регіонах – +19…+22 °С, на півдні та південному сході – близько +24 °С.

У західних, північних та центральних областях обійдеться без дощу, а ось на півдні та південному сході та сході України можливі зливи з грозами. Заздалегідь скоригуйте свої плани на неділю з урахуванням цієї інформації, щоб зайвий раз не засмучуватись.

У Києві синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Термометр покаже вдень 21 градус. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до +10 градусів.