Порадіймо теплій і сонячній погоді в суботу, 2 жовтня

Хоча жовтень в Україні почався з похолодання, ще є можливість насолодитися теплом. За прогнозом Укргідрометцентру, в суботу, 2 жовтня, очікується відмінна погода. Практично на всій території України буде панувати тепла осіння погода, яка буде радувати сонцем і відсутністю опадів.
Повітря вдень прогріється в середньому до +14 ... +16 градусів, хоча вночі можливі заморозки. Дощі очікують лише у Волинській та Рівненській областях.
Погода в регіонах
Сонячний день синоптики прогнозують у всіх областях, крім Волинської та Рівненської, там місцями дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень в більшості регіонів досягнуть +14 ... + 16 градусів, найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та Одещині - +15 ... +17 градусів. За словами синоптика Наталії Діденко, вночі можливі заморозки - і не тільки на ґрунті, а й у повітрі, однак вони обійдуть захід і прибережні райони.
Трохи дискомфорту також додасть сильний вітер в західних областях, в Криму, Приазов'ї та Луганській області.
У Києві очікують сухий і сонячний день, температура повітря сягатиме +14 ... +16 градусів, вночі можливі заморозки.
Погода в містах України 2 жовтня
Ужгород - +15 ... +17
Львів - +15 ... +17
Івано-Франківськ - +14 ... +16
Тернопіль - +14 ... +16
Чернівці - +14 ... +16
Хмельницький - +13 ... +15
Луцьк - +14 ... +16
Рівне - +14 ... +16
Житомир - +13 ... +15
Вінниця - +14 ... +16
Одеса - +15 ... +17
Миколаїв - +14 ... +16
Херсон - +14 ... +16
Сімферополь - +13 ... +15
Кропивницький - +13 ... +15
Черкаси - +13 ... +15
Чернігів - +13 ... +15
Суми - +13 ... +15
Полтава - +13 ... +15
Дніпро - +14 ... +16
Запоріжжя - +14 ... +16
Донецьк - +14 ... +16
Луганськ - +13 ... +15
Харків - +13 ... +15
Київ - +14 ... +16.
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