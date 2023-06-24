Порадіймо теплій і сонячній погоді в суботу, 2 жовтня

Хоча жовтень в Україні почався з похолодання, ще є можливість насолодитися теплом. За прогнозом Укргідрометцентру, в суботу, 2 жовтня, очікується відмінна погода. Практично на всій території України буде панувати тепла осіння погода, яка буде радувати сонцем і відсутністю опадів.

Повітря вдень прогріється в середньому до +14 ... +16 градусів, хоча вночі можливі заморозки. Дощі очікують лише у Волинській та Рівненській областях.

Погода в регіонах

Сонячний день синоптики прогнозують у всіх областях, крім Волинської та Рівненської, там місцями дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень в більшості регіонів досягнуть +14 ... + 16 градусів, найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та Одещині - +15 ... +17 градусів. За словами синоптика Наталії Діденко, вночі можливі заморозки - і не тільки на ґрунті, а й у повітрі, однак вони обійдуть захід і прибережні райони.

Трохи дискомфорту також додасть сильний вітер в західних областях, в Криму, Приазов'ї та Луганській області.

У Києві очікують сухий і сонячний день, температура повітря сягатиме +14 ... +16 градусів, вночі можливі заморозки.

Погода в містах України 2 жовтня

Ужгород - +15 ... +17

Львів - +15 ... +17

Івано-Франківськ - +14 ... +16

Тернопіль - +14 ... +16

Чернівці - +14 ... +16

Хмельницький - +13 ... +15

Луцьк - +14 ... +16

Рівне - +14 ... +16

Житомир - +13 ... +15

Вінниця - +14 ... +16

Одеса - +15 ... +17

Миколаїв - +14 ... +16

Херсон - +14 ... +16

Сімферополь - +13 ... +15

Кропивницький - +13 ... +15

Черкаси - +13 ... +15

Чернігів - +13 ... +15

Суми - +13 ... +15

Полтава - +13 ... +15

Дніпро - +14 ... +16

Запоріжжя - +14 ... +16

Донецьк - +14 ... +16

Луганськ - +13 ... +15

Харків - +13 ... +15

Київ - +14 ... +16.