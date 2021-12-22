Похолодання і опади: прогноз погоди на 14 квітня

Сьогодні, 14 квітня, на більшій частині території країни очікуються опади у вигляді дощу, на заході можливий мокрий сніг.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.
У Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.
У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.
У Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +8...+11 °С.
У Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +7...+10 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.
У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.
У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.
Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +10...+13 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С.
У Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.
Сонце зійде о 6:05, а зайде о 19:50. Тривалість дня складе 13 год 45 хв.
Похолодання і опади: прогноз погоди на 14 квітня
06:15 14 квітень Київ, Україна
Сьогодні, 14 квітня, на більшій частині території країни очікуються опади у вигляді дощу, на заході можливий мокрий сніг.
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