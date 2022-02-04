Похолодає, місцями пройде сніг: прогноз погоди в Україні на 4 лютого

06:43 04 лютий Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, у східних та західних регіонах можливі опади у вигляді снігу, на решті території країни без істотних опадів.





Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У всіх областях України, за винятком південних, на дорогах можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.



На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.



На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.



На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.



Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



У Волинській області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.



На Рівненщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.



На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



На Закарпатті похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.



На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.



На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.



Східний регіон України

На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



Південний регіон України

На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.



На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.