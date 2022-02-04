Похолодає, місцями пройде сніг: прогноз погоди в Україні на 4 лютого

За даними Гідрометцентру, у східних та західних регіонах можливі опади у вигляді снігу, на решті території країни без істотних опадів.
У всіх областях України, за винятком південних, на дорогах можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Волинській області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Рівненщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Закарпатті похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Волинській області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Рівненщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Закарпатті похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
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