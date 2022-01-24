Погодний сюрприз: в Карпатах випало 20 см снігу

На погоду в Україні 9 травня вплинув холодний атмосферний фронт, який охопив більшу частину території країни ще вчора. Укргідрометцентр обіцяє українцям на День Перемоги мінливу хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, в західних областях і в окремих районах на сході можливі грози.

На заході України можливі нічні заморозки - температура повітря вночі впаде до позначки в 0 ...- 2 градуси. Зате вдень ситуація нормалізується, і погода буде по-весняному теплою - температура повітря складе +17 ... +19 градусів.

Небо на сході України весь день буде затягнуте хмарами. Також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів в секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13 ... +15 градусів.

На півночі України очікується мінлива хмарність, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Температура повітря складе всього +14 ... +16 градусів.

На півдні небо буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +15 ... +17 градусів.

У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Температура повітря в столиці складе +13 ... +15 градусів.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 9 травня: