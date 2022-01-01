Погода велить сидіти вдома: в Україні дощ, мокрий сніг та вітер

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 січня на українців очікує дощова і вітряна погода. Саме під таку погоду добре відсипатись після Новорічної ночі.

Хоча температура повітря в Україні переважатиме плюсова, у деяких областях буде мокрий сніг.. Крім того, по всій території країни буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.

Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщатиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та схід України, а у західних та північних областях опади вдень стихнуть, – обіцяють синоптики.

Рятувальники попередили , що 1 – 4 січня на річках басейну Прип'яті через опади та сніготанення послабиться льодовий покрив.

На окремих ділянках рік можливий вихід води на заплаву – 1 рівень небезпеки, тобто жовтий, – розповіли у ДСНС.

Погода в регіонах України

У західному регіоні температура повітря в середньому буде +5...+7 градусів. Крім того, у всьому регіоні буде дощ. Аналогічна погода буде також у центрі та у східних областях. Мокрий сніг буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

На півдні країни також буде дощова погода. Температура там коливатиметься в межах +5...+7 градусів.

У Києві в новорічну ніч йтиме дощ, проте вдень 1 січня опади будуть слабшими.

Погода в містах України 1 січня