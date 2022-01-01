Погода велить сидіти вдома: в Україні дощ, мокрий сніг та вітер

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 січня на українців очікує дощова і вітряна погода. Саме під таку погоду добре відсипатись після Новорічної ночі.
Хоча температура повітря в Україні переважатиме плюсова, у деяких областях буде мокрий сніг.. Крім того, по всій території країни буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.
Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщатиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та схід України, а у західних та північних областях опади вдень стихнуть, – обіцяють синоптики.
Рятувальники попередили , що 1 – 4 січня на річках басейну Прип'яті через опади та сніготанення послабиться льодовий покрив.
На окремих ділянках рік можливий вихід води на заплаву – 1 рівень небезпеки, тобто жовтий, – розповіли у ДСНС.
Погода в регіонах України
У західному регіоні температура повітря в середньому буде +5...+7 градусів. Крім того, у всьому регіоні буде дощ. Аналогічна погода буде також у центрі та у східних областях. Мокрий сніг буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
На півдні країни також буде дощова погода. Температура там коливатиметься в межах +5...+7 градусів.
У Києві в новорічну ніч йтиме дощ, проте вдень 1 січня опади будуть слабшими.
Погода в містах України 1 січня
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +6...+8
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +5...+7
- Луцьк – +6...+8
- Рівне – +6...+8
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +5...+7
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +1...+3
- Суми – +1...+3
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – -2...-4
- Харків – +1...+3
- Київ – +4...+6
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі