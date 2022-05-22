Погода в Україні в неділю не порадує: дощ, гроза та шквальний вітер

06:05 22 травня Київ, Україна

У неділю, 22 травня, погода в Україні все ще залежатиме від циклону Emmelinde. У багатьох регіонах буде досить тепле, пройдуть дощі та грози. Вітер посилиться. У багатьох областях пориви досягатимуть небезпечних значень 15 – 20 м/с.

Погода по регіонах:

У західних областях уночі без істотних опадів, удень у районі Полісся пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря знизиться: вночі +8...+13°С, вдень +13...+18°С, на Закарпатті до +21°С. У Карпатах уночі +4...+9°С, удень +9...+14°С.

У північних областях протягом доби очікується похмура та дощова погода. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у Київській та Чернігівській областях удень пориви, 15 – 20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вночі +7...+12°С, вдень +11...+16°С.

У центральних регіонах уночі без опадів, удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Вночі температура становитиме +11...+16°С, удень +15...+20°С.

У південних областях вночі пройде невеликий дощ, місцями із грозою (за винятком Одеської області). Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме +13...+18°С, максимальна вдень +19...+24°С, на півдні Одеської обл. до +26 °С.

У східних областях протягом доби періодично випадатимуть невеликі опади. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +16…+21 °С.