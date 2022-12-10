Погода в Україні у суботу 10 грудня: хмарно, дощово та без морозів

У суботу, 10 грудня, погода в Україні буде похмурою, і чи не в кожному куточку країни йтиме дощ. І лише на Заході буде сніг.
Разом з тим, на українців очікує аж ніяк не зимова температура, адже мінусів на градуснику не пророкують навіть уночі. Найтепліше традиційно буде на Півдні України.
За даними Укргідрометцентру, без істотних опадів у суботу буде лише у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. На решті території України буде дощ із різною інтенсивністю.
Так, у Києві очікують дощ уранці та вдень, похмуру погоду та температуру, близько 3–5 градусів тепла.
Такою ж погодою буде і на Півночі держави.
У центральних областях та на Сході країни прогнозують невеликі опади, і лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується дощ. Температура коливатиметься від +5 до +10 градусів.
На Півдні України здебільшого будуть несуттєві опади. Зовсім не зимова температура сягатиме +11...+16 градусів тепла.
На Заході України прогнозують мокрий сніг та температуру, яка триматиметься близько +4...+8 градусів. І лише на Закарпатті буде тепліше.
Погода в містах країни 10 грудня
Ужгород – +10...+12
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +5...+7
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +5...+7
Харків – +6...+8
Київ – +3...+5
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