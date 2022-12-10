Погода в Україні у суботу 10 грудня: хмарно, дощово та без морозів

У суботу, 10 грудня, погода в Україні буде похмурою, і чи не в кожному куточку країни йтиме дощ. І лише на Заході буде сніг.

Разом з тим, на українців очікує аж ніяк не зимова температура, адже мінусів на градуснику не пророкують навіть уночі. Найтепліше традиційно буде на Півдні України.

За даними Укргідрометцентру, без істотних опадів у суботу буде лише у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. На решті території України буде дощ із різною інтенсивністю.

Так, у Києві очікують дощ уранці та вдень, похмуру погоду та температуру, близько 3–5 градусів тепла.

Такою ж погодою буде і на Півночі держави.

У центральних областях та на Сході країни прогнозують невеликі опади, і лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується дощ. Температура коливатиметься від +5 до +10 градусів.

На Півдні України здебільшого будуть несуттєві опади. Зовсім не зимова температура сягатиме +11...+16 градусів тепла.

На Заході України прогнозують мокрий сніг та температуру, яка триматиметься близько +4...+8 градусів. І лише на Закарпатті буде тепліше.

Погода в містах країни 10 грудня

Ужгород – +10...+12

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8

Київ – +3...+5