Погода в Україні в перший день осені

07:00 01 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепла погода, короткочасні дощі очікуються у південних та східних областях, на решті території країни без опадів.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.