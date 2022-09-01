Погода в Україні в перший день осені

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепла погода, короткочасні дощі очікуються у південних та східних областях, на решті території країни без опадів.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
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