Погода в Україні: прогноз на 15 травня

Український гідрометеорологічний центр опублікував інформацію про погоду на вихідних. Згідно з прогнозом, північ і західні області країни постраждають від гроз і злив. Однак в цілому в Україні буде спекотна погода.

Дощі з грозами очікуються у всіх західних, а також в Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни буде сонячно і без опадів.

Температура повітря на заході складе +20...+23 вдень, на Закарпатті +16...+18, вночі +9...+12. У центрі і на півночі України стовпчики термометрів вдень покажуть +22...+24, вночі +11...+13. На сході буде найбільш спекотна погода - +25...+27 градусів вдень і +12...+15 вночі. У південних областях вдень термометри покажуть +23...+25, в Одеській області +21...+23, вночі +11...+13.

У столиці сьогодні очікується тепла погода - вдень +21...+23 градуси, вночі +10...+12. При цьому вдень очікується невеликий дощ. Вночі сухо.